RADUNO BMW Appuntamento a San Marino per il 3° raduno Only BMW Alle ore 11:00 la partenza per giro turistico di circa 30km da Borgo Maggiore.

Appuntamento a San Marino per il 3° raduno Only BMW.

Domenica 25 Maggio 2025 appuntamento con il 3° raduno ONLY BMW - “La Leggenda Bavarese del Traverso”, autoraduno per auto BMW storiche e moderne. La Location della manifestazione sarà la zona alta del Piazzale Campo della Fiera a Borgo Maggiore – Parcheggio Funivia – dove dalle ore 9 alle 11.30 vi sarà il ritrovo dei partecipanti ed esposizione delle vetture.

Alle ore 11:00 la partenza per giro turistico di circa 30km. L’evento sarà riservato a tutti i possessori di BMW e l’iscrizione sarà di €5.00 a vettura, come contributo simbolico per la sola copertura delle spese affrontate dagli organizzatori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: