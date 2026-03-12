Aprilia Tuareg Racing dà il benvenuto a Thomas Marini

Aprilia Tuareg Racing si prepara ad affrontare il prosieguo della stagione dando il benvenuto a Thomas Marini, che entra ufficialmente a far parte del progetto off-road Aprilia Tuareg Racing in collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi. Grande specialista del fuoristrada, Marini vanta nel proprio palmarès il titolo di Campione Italiano Raid TT 2024 e due vittorie in gare internazionali di prestigio, il Rally d’Albania e il Rally Transanatolia, ottenute entrambe nel 2025.

A questi successi si aggiungono i titoli nazionali di motocross classe 300 conquistati nel biennio 2016-2017. Il pilota sammarinese è inoltre reduce da un ottimo esordio all’Africa Eco Race, dove ha conquistato una vittoria assoluta di tappa e altri quattro piazzamenti in top 5. Ora Thomas Marini si appresta al debutto nella Tout Terrain Rally Cup 2026 in sella all’Aprilia Tuareg Rally. Affiancherà Jacopo Cerutti nelle quattro prove in programma del campionato europeo: Spagna (12–18 aprile), Grecia (25–31 maggio), Romania (10–18 luglio) e Italia (13–17 ottobre).

Oltre al calendario europeo, Marini sarà impegnato in diverse sessioni di test nel corso dell’anno e parteciperà alla prima tappa del Motorally italiano in qualità di wild card. A ciò si aggiunge la partecipazione all’Addax Rally in Marocco (25–30 ottobre), tappa fondamentale in preparazione dell’Africa Eco Race 2027, gara dove sarà al via con i colori Aprilia, sempre al fianco di Jacopo Cerutti.







