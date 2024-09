EVENTI MOTOGP Arbolino batte Marquez nella sfida Red Bull per le vie di Città Alla vigilia del Gran Premio, i due piloti si sono cimentati in un trittico di prove di abilità su Ciao, Vespa e Ape: l'italiano la spunta 2-1.

Il Titano porta bene a Marc Marquez e Tony Arbolino, che nel GP di San Marino trovano rispettivamente il secondo successo in fila in MotoGP e il terzo posto in Moto2. E il loro weekend romagnolo è partito proprio dalle strade del centro storico di Città: lì si sono cimentati in un duello di abilità su due e tre ruote organizzato da Red Bull, main sponsor del Gran Premio di Misano, e presentato da Massimilano Piffaretti, campione di wakeboard, lo snowboard d'acqua. Stavolta niente bolidi da pista, i due piloti si sono affrontati con mezzi iconici, in un certo senso anche nostalgici, dei giovani appassionati italiani alle prime armi: Ciao, Vespa, Ape.

Si comincia accanto alla cava dei balestrieri e proprio dal motorino a pedali, una prova a chi fa l'impennata più lunga: Arbolino s'inceppa alla messa in moto, una volta partito però fa meglio dell'8 volte iridato e si aggiudica il primo punto. Quindi si va in Piazza della Libertà per la prova di equilibrio su Vespa, una gimkana reggendo in bocca un cucchiaio con un uovo. Arbolino va di nuovo in crisi quando c'è da passare sotto il nastro e nel tentativo di liberarsi fa la frittata. Pari e si decide tutto nella disfida dell'ape, una “consegna pizze” a tempo con slalom per i vicoli di Città. Miglior crono di nuovo per Arbolino che dunque saluta San Marino da campione del trittico, forte del “fattore campo” italico. A differenza di Aragon e Misano niente successo per Marquez, comunque estasiato dalla sua “prima” sul Titano.

Nel video le parole di Tony Arbolino, Marc Marquez e del Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati

