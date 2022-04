MOTOGP Argentina: Aprilia nella storia, vince Espargarò

Da Termas de Rio Hondo, in Argentina, arriva la prima storica vittoria per l'Aprilia nella MotoGP. La firma Aleix Espargaró, spagnolo che stabilisce anche un altro primato. E' il pilota che impiegato più gran premi, nella classe regina, prima di cogliere la vittoria. Ce ne sono voluti duecento, numero tondo che 'straccia' il precedente, e particolare, record, le 125 gare di Danilo Petrucci.

Intanto Aleix Espargarò si porta anche al comando della classifica del Mondiale, Ma il Gp d'Argentina è stato soprattutto il trionfo dei piloti spagnoli e delle moto italiane., perchè dietro all'Aprilia si è piazzata la Ducati Pramac di Jorge Martin, come dire Veneto batte Emilia Romagna. Sul podio e anche ai piedi dello stesso è stata invece una sfilata di driver provenienti dalla Spagna, perché dietro ai primi due sono arrivati Rins e Mir. Poi il migliore degli italiani, 'Pecco' Bagnaia.

