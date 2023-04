MOTOGP Argentina: dominio Aprilia nelle FP1

Argentina: dominio Aprilia nelle FP1.

Maverick Viñales ha chiuso davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale. Doppietta Aprilia con il connazionale Aleix Espargaro 2° davanti a Jorge Martin per un podio tutto spagnolo. Il migliore degli italiani è Luca Marini, settimo, mentre “Pecco” Bagnaia ha chiuso in decima posizione. Alle 20 in programma le FP2.

