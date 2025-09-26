RALLYLEGEND

Arturo Merzario al Rallylegend. Elenoire Casalegno la madrina 2025

Torna Arturo Merzario, “debutta” Simone Faggioli, vincitore della Pikes Peak, ci sarà anche, in veste “speciale”, il motociclista Marco Melandri. Antonello Coletta, Ferrari Global Head of Endurance and Corse Clienti, sarà “guest star” di Rallylegend al sabato. Di grande suggestione la presenza di Nando Parrado, protagonista del “Miracolo delle Ande”. Elenoire Casalegno splendida madrina di Rallylegend 2025.

