MOTOMONDIALE Assen, doppietta italiana con Bagnaia e Bezzecchi

Nel Motomondiale, doppietta italiana ad Assen, con Francesco Bagnaia vincitore davanti a Marco Bezzecchi e ad Aleix Espargaro, che aveva chiuso quarto, ma è salito sul podio dopo la retrocessione di Brad Binder per aver oltrepassato il confine della pista durante l'ultimo giro. Settimo Luca Marini, caduti Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, neanche partito Marc Marquez, per il riacutizzarsi dell'infortunio subito in Germania. Con questo successo, il quarto del 2023, in classifica generale Bagnaia allunga a +35 su Jorge Martin, che ora ha solo un punto di vantaggio su Bezzecchi. Prossimo appuntamento tra oltre un mese, il 6 agosto, in Gran Bretagna, con la nona prova del Mondiale.

