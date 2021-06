MOTOGP Assen, pole da record per Viñales. Marquez cade ed è 20° In Moto2 e Moto3 i migliori sono Fernandez e Alcoba.

In MotoGP, Maverick Viñales si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda, facendo registrare il nuovo record della pista di Assen. Seguono Quartararo, Bagnaia e Nakagami, dal 5° all'8° posto ci sono Zarco, Oliveira, Rins e Miller. 12° Rossi, mentre Marc Marquez cade ed è solo 20°, sua peggior qualifica in top class. In Moto2, pole di Fernandez su Bezzecchi e Navarro, in Moto3 Alcoba precede Fenati e Foggia.

