Auto Green, Guido Guerrini: "Vorrei regalare a San Marino un titolo iridato FIA"

San Marino si afferma sulla scena internazionale delle competizioni automobilistiche ecologiche grazie alle prestazioni del pilota toscano Guido Guerrini. Da quest’anno corre con licenza sportiva FAMS, rappresentando ufficialmente la Repubblica di San Marino. Vicecampione del mondo 2024, Guerrini è attualmente in testa alla classifica della Bridgestone FIA Ecorally Cup e ha già conquistato tre vittorie stagionali accompagnate dall’inno sammarinese.

Per fare il punto sulla stagione e sulle prossime gare (Spagna, Cina, Madeira, Monte Carlo e Dolomiti), Guerrini ha incontrato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini-Amati e il Presidente della Federazione Auto Motoristica Sammarinese Paolo Valli.

“Grazie alle gare ecologiche di Guerrini e Prusak il nome di San Marino sta girando il mondo lanciando un messaggio di ecosostenibilità”, ha detto Pedini-Amati. Il Segretario ha inoltre sottolineato che “San Marino vuole tornare protagonista di questa disciplina sportiva nata sulle nostre strade”.

Valli ha rimarcato il valore della rappresentanza sammarinese: “Auspichiamo di vedere la nostra bandiera sul palco del Gala FIA di fine anno in Uzbekistan”. Nel contesto internazionale, ha ricordato che, insieme ai campioni di Formula Uno e WRC, potrebbe essere premiato anche un licenziato FAMS. L’obiettivo è consolidare la presenza del Titano ai massimi livelli delle competizioni per veicoli ecologici.

Dal canto suo, Guerrini ha evidenziato il legame con il Paese che rappresenta: “La mia carriera è cominciata in una gara a San Marino”. “Vorrei regalare alla Repubblica la soddisfazione di un titolo iridato FIA”. “È il regalo più bello che potrei fare a questa realtà del motorsport che mi ha accolto senza esitazioni”.

