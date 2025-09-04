TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:41 Baseball, gara 2: la finale scudetto San Marino - Parma in diretta su RTV 16:30 Banca di San Marino, braccio di ferro tra Starcom e Comitato per Bsm 16:18 Giochi e Sport tradizionali: presentata l'edizione 2025 15:36 Mondo della moda in lutto: è morto Giorgio Armani 15:31 Auto Green, Guido Guerrini: "Vorrei regalare a San Marino un titolo iridato FIA" 13:55 A14: camion si ribalta vicino al casello di Rimini sud 12:45 3 settembre di festeggiamenti anche serali: tradizione, tombola e musica 10:45 Lisbona, deraglia la funicolare di Gloria: almeno 16 morti e 20 feriti 09:55 Violenza su minori, Genitori Sammarinesi in Piazza della Libertà: oggi la manifestazione 08:04 Avviata ufficialmente la raccolta firme per il riconoscimento della Fibromialgia a San Marino
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Auto Green, Guido Guerrini: "Vorrei regalare a San Marino un titolo iridato FIA"

Il pilota toscano, che da quest'anno gareggia per il Titano, ha incontrato il Segretario Pedini-Amati e il Presidente FAMS Paolo Valli

4 set 2025
Auto Green, Guido Guerrini: "Vorrei regalare a San Marino un titolo iridato FIA"

San Marino si afferma sulla scena internazionale delle competizioni automobilistiche ecologiche grazie alle prestazioni del pilota toscano Guido Guerrini. Da quest’anno corre con licenza sportiva FAMS, rappresentando ufficialmente la Repubblica di San MarinoVicecampione del mondo 2024, Guerrini è attualmente in testa alla classifica della Bridgestone FIA Ecorally Cup e ha già conquistato tre vittorie stagionali accompagnate dall’inno sammarinese.

Per fare il punto sulla stagione e sulle prossime gare (Spagna, Cina, Madeira, Monte Carlo e Dolomiti), Guerrini ha incontrato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini-Amati e il Presidente della Federazione Auto Motoristica Sammarinese Paolo Valli.

“Grazie alle gare ecologiche di Guerrini e Prusak il nome di San Marino sta girando il mondo lanciando un messaggio di ecosostenibilità”, ha detto Pedini-Amati. Il Segretario ha inoltre sottolineato che “San Marino vuole tornare protagonista di questa disciplina sportiva nata sulle nostre strade”.

Valli ha rimarcato il valore della rappresentanza sammarinese: “Auspichiamo di vedere la nostra bandiera sul palco del Gala FIA di fine anno in Uzbekistan”. Nel contesto internazionale, ha ricordato che, insieme ai campioni di Formula Uno e WRC, potrebbe essere premiato anche un licenziato FAMS. L’obiettivo è consolidare la presenza del Titano ai massimi livelli delle competizioni per veicoli ecologici.

Dal canto suo, Guerrini ha evidenziato il legame con il Paese che rappresenta: “La mia carriera è cominciata in una gara a San Marino”. “Vorrei regalare alla Repubblica la soddisfazione di un titolo iridato FIA”. “È il regalo più bello che potrei fare a questa realtà del motorsport che mi ha accolto senza esitazioni”.

Leggi il comunicato stampa





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori