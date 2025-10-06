RALLYLEGEND Auto storiche e campioni al volante: la ricetta vincente di Rallylegend Si è chiusa la quattro giorni della kermesse motoristica che, come ogni anno, ha fatto il pieno di presenze sul Titano. Tanto pubblico, non sono mancati problemi relativi all'ordine pubblico. Non è mancato però nemmeno lo spettacolo al Village e nelle PS.

I campioni del passato e del presente, le vetture che hanno fatto la storia delle quattro ruote, le bellezze storiche e paesaggistiche di San Marino, il pubblico – quello vero e appassionato – colorato e in festa: anche nella sua edizione numero 23, Rallylegend si è confermato come uno degli eventi sportivi più importanti in Repubblica e come una delle manifestazioni più riconosciute a livello nazionale e internazionale, per quanto riguarda il magico mondo dei rally.

Una gara in cui non ci si è fatti mancare nulla: la prima tappa in notturna – con le luci delle auto ad illuminare la scena – la seconda alla luce del sole, la terza con la pioggia che ha sicuramente condizionato ma non fermato lo show. C'è stata la parte competitiva con i vincitori delle 3 categorie che hanno arricchito un albo d'oro già di per sé prestigioso: lo spagnolo Senra Carreira si è imposto tra le WRC, il francese Simon Jean-Joseph nelle Classic e il sammarinese Stefano Rosati nelle Historic. In particolare, quest'ultima categoria è stata un tripudio degli alfieri biancazzurri con quattro equipaggi nei primi quattro posti della classifica: una prima volta nella storia di Rallylegend. Che è stata anche e soprattutto spettacolo grazie alle presenze di veri e propri maestri della disciplina come Gigi Galli che, in coppia con Alex Gelsomino, ha infiammato il pubblico in memoria di Ken Block oppure quella di Kalle Rovanpera, tornato sul Titano da due volte campione del mondo e in piena lotta per il terzo titolo iridato. “Soliti” showman anche Paolo Diana, Kevin Casadei e l'irlandese Kelly oltre alla bellezza in strada, quella portata dalle Audi Quattro, dalle Lancia in tutte le salse – Stratos, Delta, 037, S4 – e dalla Subaru, con l'emozionante ricordo di Colin McRae.

Unico neo: le poche centinaia di facinorosi che hanno rovinato un'atmosfera magica e l'esperienza ai veri appassionati. Pubblico che ha ben poco a che fare con i rally, e che usano i rally come pretesto per oltrepassare i limiti. Limiti che dovranno essere un punto fermo – come affermato dalle istituzioni - per garantire la presenza di Rallylegend anche nel 2026.

