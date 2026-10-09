MOTORI Autocross, ottima stagione d’esordio per la giovane Lola Dall’Olmo

Autocross, ottima stagione d’esordio per la giovane Lola Dall’Olmo.

Risultati incoraggianti per la quindicenne, che punta a proseguire la propria crescita nel mondo delle competizioni automobilistiche. Passione, determinazione e risultati promettenti per Lola Dall’Olmo, giovane pilota di 15 anni, figlia di un cittadino sammarinese, impegnata nelle competizioni francesi di Autocross e Sprint-Car. Cresciuta nel mondo dei motori seguendo le gare del fratello e dei cugini, Lola ha intrapreso il proprio percorso agonistico nel Challenge SEAC (Sud-Est Autocross), nella categoria Junior Sprint. Secondo i risultati comunicati dalla giovane pilota, la sua prima stagione si è conclusa con un 14° posto nella classifica generale su 34 concorrenti e un secondo posto femminile su 15 partecipanti. Particolarmente significative le prestazioni ottenute a Bellegarde, con il primo posto femminile e il 15° assoluto, e a Saint-Laurent-du-Cros, dove ha conquistato nuovamente il primo posto femminile, chiudendo 12ª nella classifica generale. Un impegno sportivo importante, che Lola riesce a conciliare con gli studi grazie a una buona organizzazione e al sostegno della famiglia, fondamentale per affrontare le trasferte sui circuiti francesi. L’obiettivo futuro è il passaggio alla categoria Nazionale, un traguardo ambizioso che comporterà maggiori investimenti economici per il mezzo da competizione, la preparazione tecnica e le trasferte. Per Lola Dall’Olmo, il percorso nel motorsport prosegue con entusiasmo e determinazione, sostenuto dalla passione per i motori che la accompagna fin dall’infanzia.

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