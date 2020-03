Ayrton Senna: 60 anni di un campione eterno

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 avrebbe compiuto 60 anni il 21 marzo. Lo ricordiamo in questa intervista esclusiva realizzata nel 1992 dall'indimenticata giornalista di San Marino RTV Rosa Michelotti, in occasione della consegna del 10° Premio Gilles Villeneuve, che il campionato brasiliano si era aggiudicato per la terza volta.