MOTOGP Bagnaia domina la Sprint in Malesia: trionfo Ducati a Sepang con Marquez e Aldeguer sul podio L’italiano della Ducati vince dalla pole e ritrova la forma dei giorni migliori. Sul podio Alex Marquez e il rookie Aldeguer per una tripletta tutta rossa.

Sabato perfetto per Francesco Bagnaia a Sepang, dove l’italiano della Ducati factory ha vinto con autorità la Sprint Race del GP della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Dalla pole position al traguardo, Bagnaia ha condotto una gara impeccabile, senza mai cedere il comando e chiudendo davanti a Alex Marquez e Fermin Aldeguer, entrambi su Ducati-Gresini.

Dopo una partenza decisa, Bagnaia ha difeso la leadership dagli attacchi di Marquez e ha imposto subito un ritmo insostenibile per gli avversari. Lo spagnolo ha provato a restare agganciato, ma l’inserimento di Pedro Acosta (KTM) nella lotta per la seconda posizione ha favorito la fuga dell’italiano, che ha potuto gestire il margine fino al traguardo.

Alle sue spalle è andata in scena una battaglia serrata: Aldeguer, talentuoso rookie del team Gresini, ha superato Acosta a tre giri dalla fine conquistando il terzo posto e il titolo di miglior esordiente della stagione. Quarto proprio Acosta, davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Quartararo (Yamaha), che chiudono la top six.

Settimo Marco Bezzecchi con l’Aprilia, a punti anche Johann Zarco ed Enea Bastianini. Decimo posto per Fabio Di Giannantonio.

