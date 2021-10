Bagnaia in pole a Misano, prima fila tutta Ducati

Dalle difficoltà della mattina alla pole position in una prima fila rosso Ducati. Pecco Bagnaia ribalta quanto visto nelle prove libere e nelle qualifiche mette tutti in fila. Ai nastri di partenza del GP d'Emilia Romagna il ducatista sarà affiancato dai compagni di marca Miller e Marini, con Pol Espargaro, Oliveira e Morbidelli in seconda fila. Solo 15° il leader del Mondiale Quartararo, che come Bagnaia è dovuto partire dal Q1, mentre Valentino Rossi è addirittura ultimo, dietro Pirro.

Stessa cosa in Moto3: qui è Niccolò Antonelli che firma la pole, anche lui partendo dal Q1. Il romagnolo precede Salac, Riccardo Rossi e Guevara; 5° il capoclassifica Acosta, mentre Foggia, suo principale inseguitore, è 14°.

Romagna - acquisita - al comando anche in Moto2: la pole è di Sam Lowes - britannico ma con moglie romagnola residente a San Marino - seguono Navarro e Augusto Fernandez. Male il capolista Gardner - 14° - mentre il suo rivale per il titolo, Raul Fernandez, è 9°.