Bagnaia show: è suo il GP d'Austria

Weekend ai limiti della perfezione per Pecco Bagnaia che, dopo la Sprint, fa sua anche la gara "lunga" portandosi a casa il bottino pieno nel Gran Premio d'Austria. Sul circuito di Spielberg, il campione del mondo in carica è perfetto nella gestione delle gomme e alla fine precede il grande rivale Jorge Martin. Sono 5 i punti di vantaggio per Pecco: 275 contro i 270 dello spagnolo. Tra Sprint e gare è la decima vittoria stagionale per il #63 della Ducati. Sul podio, al Red Bull Ring, anche il compagno di squadra Enea Bastianini.