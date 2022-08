Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Gran Bretagna, disputato sul circuito di Silverstone e valido come 12/o appuntamento del MotoMondiale. Il torinese, partito dalla seconda fila, è stato protagonista di una bella rimonta. Secondo lo spagnolo Maverick Viñales su Aprilia, terzo l'australiano Jack Miller sull'altra Ducati. Quarto Enea Bastianini . Solo ottavo il leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo, out invece Johann Zarco, che era partito in pole position.