MOTOGP Bagnaia trionfa al Mugello, doppietta Ducati ufficiale con il 2° posto di Bastianini

Francesco Bagnaia ha bissato il successo della Sprint e ha conquistato il Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello. Gara perfetta quella di Pecco che - scattato dalla quinta posizione dopo la penalità - ha trovato una partenza perfetta e si è messo in testa fin dal principio, senza più lasciarla fino al traguardo finale. Negli ultimi giri “garone” anche per Enea Bastianini che prima regola Marc Marquez poi va addirittura a superare Jorge Martin all'ultima curva per una doppietta Ducati ufficiale, oggi in livrea “azzurra” per celebrare la Nazionale Italiana. In classifica Martin resta in vetta ma Bagnaia rosicchia altri 9 punti e si porta a -18 dallo spagnolo della Pramac.

