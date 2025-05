Un'altra pole position per la McLaren. A Barcellona è Oscar Piastri a mettere dietro tutti, girando in 1'11"546, meglio del compagno di squadra Lando Norris, non perfetto nell'ultimo tentativo. Dietro alle McLaren c'è Max Verstappen, che prova a resistere, quarto è George Russell. La migliore delle Ferrari è quella di Lewis Hamilton, che si partirà dalla quinta posizione, settimo è Charles Leclerc. Domani, alle 15, la partenza del gran premio.