Barni Racing, tolti i veli alle moto: Bernardi debutta in Superbike

Sentiamo Luca Bernardi

Dopo Poggiali e De Angelis è giunta l'ora di Luca Bernardi. Il motociclismo sammarinese torna a splendere grazie al giovane pilota biancazzurro che quest'anno esordirà nel Mondiale Superbike con la Ducati dopo l'ottima prima parte di stagione in Supersport del 2021 prima dell'infortunio a Magny-Cours. A dar fiducia a Bernardi, a credere nelle sue potenzialità, a dargli la possibilità del “grande” salto è stato il Barni Racing Team, presentato oggi al Misano World Circuit. Superbike che, invece, partirà nel weekend dall'8 al 10 aprile con il primo round di Aragon. Prima gli ultimi test, a partire proprio da quelli del “Marco Simoncelli”. Luca Bernardi sarà, quindi, in pista con la velocissima Panigale V4 RS22.









Team Barni impegnato in più campionati per questo 2022. Nel Mondiale Supersport c'è il debutto del 18enne australiano Oliver Bayliss, figlio del grande Troy – 3 volte iridato in Superbike – mentre nel CIV spazio a Michele Pirro - otto volte vincitore dell'italiano e collaudatore Ducati -, al ceco Michal Filla e al promettente Nicholas Spinelli (CIV Supersport).