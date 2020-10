Basso e Crugnola out, "Rally 2 Valli" a Huttunen

SRV_RALLY_2_VALLI_251020

Per la classifica del Campionato Italiano Rally non cambia praticamente nulla: il Rally 2 Valli regala sorprese a non finire e, soprattutto, vede il ritiro dei due contendenti per il titolo finale: Giandomenico Basso e Andrea Crugnola. Per il primo un problema alla Polo R5 nella ottava e penultima speciale quando era saldamente in testa, per il secondo un errore nella prova numero 6 che sembrava aver spianato la strada al rivale. E, invece, il 2 Valli si conclude con un nulla di fatto: Basso mantiene la leadership su Crugnola, 49 punti contro 45. Decisiva l'ultima tappa del CIR, tra un mese – a fine novembre - al "Tuscan Rewind".

Il successo di questa trentottesima edizione è andato così ad un outsider, bravo soprattutto a non sbagliare mai. Sulle strade di Verona trionfa il finlandese Jari Huttunen, sulla Hyundai i20 ufficiale. I fondi viscidi e la nebbia hanno giocato brutti scherzi a tutti i piloti ma ha anche dimostrato le grandi qualità, oltre che di Huttunen, di Umberto Scandola secondo assoluto e primo tra i partecipanti all'italiano. Due Hyundai nelle prime due posizioni, al terzo posto c'è invece la Skoda Fabia R5 di Stefano Albertini che si è pure aggiudicato il CIRA, riservato alle prove in asfalto.









Non solo CIR, il “2 Valli” veronese è stato l'ultimo atto per il Campionato Italiano WRC con Corrado Fontana che ha vinto il tricolore riservato alle regine dei rally. A coronamento di un grande finale di stagione, la Hyundai i20 WRC del pilota comasco ha chiuso con un solo punto e mezzo di vantaggio sulla Skoda di Andrea Carella. Ritiri “di lusso” anche nel CIWRC, sia per Simone Miele che per Luca Rossetti: il “Rally 2 Valli” non ha di certo tradito le aspettative.