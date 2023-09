RALLY Basso in testa al Sanremo, Tanak in Cile Weekend di grande rally: a Sanremo va in scena il penultimo atto del Campionato Italiano Assoluto mentre in Cile si corre per il Mondiale WRC.

Un rally che per 30 anni è stata la tappa italiana del Mondiale, una gara che da sempre ha scritto la storie delle quattro ruote. Il Rally di Sanremo si conferma intramontabile e, giunto alla sua 70^ edizione, regala ancora spettacolo nel Campionato Italiano Assoluto. Con Andrea Crugnola già “scudettato” e ritirato al volante di un'insolita Peugeot 208, la scena è tutta per Giandomenico Basso e Fabio Andolfi. In testa c'è proprio il quattro volte campione italiano – al momento secondo dell'Assoluto – che queste strade le conosce come le sue tasche: 18^ partecipazione a Sanremo e già tre successi nel 2008, 2012 e 2013. Al momento il pilota della Skoda Fabia – che si è imposto in 3 delle 5 speciali disputate – comanda con solo 1.7 di vantaggio su Andolfi che si è preso le altre 2, sempre su Skoda, compresa la Power Stage del venerdì alle “Vigne di Bajardo”. Tutto aperto, quindi, mentre i primi inseguitori hanno già un distacco considerevole: in terza posizione c'è Andrea Nucita con la Hyundai, alle sue spalle la Skoda di Sandro Sottile. Settima piazza momentanea per Ivan Ferrarotti, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. Nel pomeriggio in programma altre 8 prove speciali per decretare il re della Città dei Fiori.

Dall'altra parte del mondo, invece, si corre il Rally del Cile per il terz'ultimo appuntamento del Mondiale WRC. Gli stage del pomeriggio hanno scombinato la classifica generale: ora, davanti a tutti dopo 6 speciali, c'è Ott Tanak. L'estone della Ford Puma ha poco più di 4'' di vantaggio su uno dei protagonisti meno attesi, il finlandese della Hyundai Teemu Suninen che si sta trovando a suo agio tra gli sterrati del Sudamerica. Più in difficoltà le Toyota: Evans ha perso la testa ed ora è terzo a quasi 13 secondi di ritardo da Tanak mentre il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera – che deve gestire 33 punti sul compagno di squadra – è addirittura quinto a 38 secondi. Lo scandinavo paga sicuramente il fatto di dover aprire le speciali, da leader del mondiale. Oggi la seconda tappa, con altri 6 stage.

