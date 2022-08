Presente al meeting di Rimini, Enea Bastianini ha fatto il punto sulla sua stagione in Moto GP: "In Austria siamo stati davvero sfortunati - ha dichiarato il pilota romagnolo - ora non si può più sbagliare e bisogna cercare di rimanere sempre nelle prime 5 posizioni. Misano è la gara di casa e farò di tutto per tornare alla vittoria".