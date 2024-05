Bastianini a San Marino per il "Bestia True Fan"

Dopo un buon inizio di stagione, con due podi nelle prime 5 gare, Enea Bastianini sarà a San Marino per l'evento organizzato dal Fan Club. Una tre giorni di festa al Centro Commerciale Atlante con il clou previsto per domenica 19 maggio dove lo stesso Enea incontrerà i tifosi, dalle 17.30 alle 20. Sempre in quella giornata sarà previsto un DJ Set e l'estrazione di diversi premi.

“Riscaldamento” in programma venerdì 17 e sabato 18 quando, all'evento “Bestia True Fan”, ci sarà la possibilità di iscriversi al Fan Club – con un coupon per partecipare alla lotteria a fine anno al “Bestia Fest” e provare a vincere un casco di Enea – e di partecipare al Playstation Carrera Challenge. I primi 3 classificati verranno premiati da Bastianini, il vincitore potrà addirittura sfidare il pilota Ducati domenica davanti al pubblico.