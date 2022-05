MOTOGP Bastianini ha vinto il Gp di Francia

Bastianini ha vinto il Gp di Francia.

Enea Bastianini su Ducati del team Gresini, in 41'34"613, ha vinto il Gran premio di Francia, disputato sulla pista di Le Mans, nella Classe MotoGp. Il pilota di Rimini ha preceduto sul traguardo l'australiano Jack Miller (a 02"718), pure lui in sella a una Ducati; terza l'Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. Francesco Bagnaia è caduto alla curva numero 13 del 22/o giro e ha dovuto rinunciare alla vittoria: in quel momento guidava infatti la corsa francese.

