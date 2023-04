MOTOMONDIALE Bastianini può correre a Jerez Il pilota romagnolo ha ricevuto l'ok dei medici per correre il GP di Spagna dopo la frattura alla scapola a Portimao

Enea Bastianini sarà al via del Gran Premio di Spagna in programma nel weekend. Il pilota della Ducati ha ricevuto il benestare dei medici che lo hanno visitato a Jerez per verificare le sue condizioni dopo l'incidente subito nella sprint race di Portimao. Bastianini che aveva riportato la frattura della scapola è stato costretto a saltare le prime tre gare del motomondiale 2023.

