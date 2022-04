SUPERBIKE Bernardi e Bayliss concludono la prima giornata ad Assen

Nelle FP1 del mattino Bernardi è stato vittima di un caduta alla curva 11. L’incidente non ha avuto conseguenze, ma ha impedito al sammarinese di portare a termine il lavoro nella sessione mattutina, chiusa con la P24 e con il tempo di 1:38.339. Il miglioramento del #29 nelle FP2 è stato di quasi un secondo (1:37:400), ma il lavoro del team si è concentrato soprattutto nel cercare di migliorare la moto nei cambi di direzione, il punto dolente di Bernardi in questa prima giornata. Luca ha concluso la prima giornata confermando la P24. Domani la Superbike tornerà in pista alle 9:00 per le FP3 prima della Superpole (ore 11:10) e di Gara 1 (ore 14).

