SUPERBIKE Bernardi soddisfatto a metà: "C'è ancora da lavorare, il top sarebbe entrare nei primi 10" Il sammarinese è risalito dal 21° al 14° posto: "Ho fatto una delle mie partenze migliori, poi sono rimasto nel traffico e non riuscivo a salire. Nel finale ho dato tutto e ho recuperato qualche posizione".

Non è un Luca Bernardi pienamente soddisfatto quello che, al termine di gara1, commenta il suo 14° posto, valsogli due punti in classifica. Un buon risultato se si considera che il sammarinese è partito 21° dopo una qualifica complicata, ma per gara2 di domani spera in qualcosa di più: "Ho fatto una delle mie partenze migliori, poi sono rimasto nel traffico e non riuscivo più a salire. Nel finale ho dato tutto e ho recuperato qualche posizione. Siamo sulla buona strada ma c'è ancora da lavorare tanto: il top domani sarebbe entrare nei primi 10: daremo il massimo".

