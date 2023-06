Weekend da sogno per Luca Bernardi. Il pilota sammarinese, impegnato nel CIV Superbike con l'Aprilia, ha conquistato la sua prima vittoria nella classe regina del campionato italiano in Gara2 sul circuito di Vallelunga. Bernardi ha superato all'ultimo giro Michele Pirro e si è preso il gradino più alto del podio che significa anche 3° posto in classifica con 76 punti. Davanti a tutti c'è Lorenzo Zanetti con 117 e lo stesso Pirro a 109.