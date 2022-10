RALLYLEGEND Biasion: "Il più bell'evento che c'è in Europa e al Mondo"

20 anni di RallyLegend e 20 anni di presenze per Miki Biasion, due volte iridato nel 1988 e 1989. Quest’anno il pilota bassanese tornerà al volante della sua Lancia 037 e non nasconde la preferenza per un evento che considera il più bello al mondo.

