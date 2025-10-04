RALLY LEGEND Biasion scherza: "Al Legend faccio ormai parte dell'arredamento..." Delecour: "Fantastico vedere tutti questi fan che ancora si ricordano di me

Miki Biasion: "Faccio un po' parte dell'arredamento e quindi mi avvicino sempre di più ai piloti storici e meno ai piloti moderni, perché passano gli anni, ma devo dire che è sempre un grande piacere venire qui e trovare questa miriade di appassionati di cui i rally ne hanno molto bisogno. Diciamo che è veramente un connubio tra il passato, il presente e anche il futuro. E solo qui effettivamente si provano determinate emozioni e negli anni gli organizzatori hanno fatto un lavoro enorme. È bello anche guardare il passato per migliorare il futuro. I rally hanno bisogno di tornare alla popolarità di una volta e spero che tanti organizzatori prendano un spunto dal lavoro che hanno fatto qui a San Marino".

Francois Delecour: "È una rally fantastica, sono molto felice di essere qui a San Marino. Sono già venuto molte volte e oggi sono sulla 306 Maxi da Heike Racing. Conosco molto bene la 306 e sono molto molto felice di guidarla, questa macchina.

E vedere tutti questi fan che ancora si ricordano di te e ti accolgono che fatto fa?

"È una cosa incredibile. È possibile vedere la gente, molta gente che viene a vedere la mia piccola macchina e fa la firma. Mi piace tantissimo essere a San Marino. C'è molta gente sulla prova, molta gente ad assistere. È fantastico".



