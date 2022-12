Bilanci, obiettivi ed eventi della Federmoto, Michelotti: "Sarà un 2023 entusiasmante"

Tempo di bilanci per la Federazione Sammarinese Motociclistica. Il presidente Paolo Michelotti ha parlato dei suoi piloti impegnati nelle diverse discipline, ha confermato l'appuntamento con il Motomondiale e ha annunciato gli eventi 2023 come il Mondiale Trial e il Trofeo KTM Husqvarna GASGAS. Probabile anche l'inserimento di una gara di velocità in salita con il pluricampione Maurizio Bottalico protagonista.

Nel video l'intervista integrale a Paolo Michelotti, presidente Federazione Sammarinese Motociclistica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: