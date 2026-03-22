RALLY Bis di Fabrizio Ferrari al 53° Circuito Scuderia San Marino

Bis di Fabrizio Ferrari al 53° Circuito Scuderia San Marino.

Fabrizio Ferrari concede il bis e trionfa anche all'edizione numero 53 del Circuito Scuderia San Marino. Il pilota trentino, al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo, si è imposto con 27 secondi di vantaggio sul sammarinese Davide Simoncini navigato su Citroen C3 da Umberto Bollini, a cui è invece andato il premio alla memoria di Silvio Stefanelli. Sul gradino più basso del podio Angelo Montanari, sempre su Skoda. Tra i sammarinesi settima piazza per Jader Vagnini, che ha conquistato la classe Rally4.

Nello Storico successo per Corrado Costa, con il figlio Andrea alle note. La loro Opel Corsa termina davanti all'Opel Astra di Franco Ricciardi e l'Alfa Romeo 75 di Bruno Bentivogli.



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