BMW padrona di Misano. Rossi accende il pubblico, ma a sorridere sono Weerts e Van der Linde

Misano si veste a festa e il GT World Challenge Europe non tradisce le attese. Le tribune gremite fanno da cornice a un fine settimana che consacra ancora una volta il livello straordinario del campionato.

A prendersi la scena è la BMW M4 GT3 Evo del Team WRT, che con Charles Weerts e Kelvin van der Linde firma una vittoria pesante, costruita con ritmo, freddezza e una strategia impeccabile. Scatto perfetto, pit stop senza sbavature e nessuna concessione agli avversari. Alle loro spalle la Mercedes-AMG di Daniel Juncadella e Jules Gounon prova a ricucire il distacco fino agli ultimi giri, ma la BMW è imprendibile. A Misano il verdetto è netto: il Team WRT detta legge. Ma il boato più forte arriva ancora una volta per Valentino Rossi. Il "Dottore" regala ai suoi tifosi una pole position da applausi al volante della BMW numero 46 condivisa con Max Hesse, facendo esplodere l'entusiasmo delle migliaia di appassionati accorsi sul circuito romagnolo. Un giro perfetto, di quelli che ricordano il Rossi dei giorni migliori, capace di confermare quanto il suo processo di crescita nel mondo delle GT sia ormai completo. Il sogno della vittoria davanti al pubblico di casa resta però nel cassetto. Tra traffico, strategie e una concorrenza di altissimo livello, l'equipaggio della BMW numero 46 non riesce a trasformare la pole nel risultato pieno.

Rimane comunque un weekend da protagonista, l'ennesima dimostrazione che Valentino può ormai giocarsela alla pari con gli specialisti dell'endurance internazionale. Misano offre ancora una volta lo spettacolo delle grandi occasioni. Sorpassi al limite, duelli senza esclusione di colpi e un equilibrio impressionante tra BMW, Mercedes-AMG, Ferrari, Lamborghini, Porsche e Audi. La Sprint Cup entra così nella sua fase decisiva con il Team WRT che lancia un segnale forte alla concorrenza. Weerts e Van der Linde escono dalla Riviera con un successo che vale molto più dei punti in classifica, mentre Valentino Rossi saluta il suo pubblico tra gli applausi.







