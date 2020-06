MISANO Bonaccini: "Stiamo lavorando per raddoppiare la tappa di MotoGp a Misano" Il Mugello non sarebbe pronto con i protocolli sanitari . Misano, per questa stagione, potrebbe soffiargli il GP d'Italia

"Siamo al lavoro per cercare di raddoppiare la tappa del mondiale di MotoGP a Misano Adriatico, nel circuito intitolato all'indimenticabile Marco Simoncelli". Lo scrive il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sui social. "Sarebbe una ulteriore straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio, e in particolare la riviera riminese - aggiunge - la Romagna e una delle industrie turistiche più importanti al mondo. Noi non molliamo mai e ci rialzeremo anche questa volta. Insieme".



