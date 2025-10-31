RALLY Boom di iscritti per il 5° Ronde Halloween: in 137 al via Presentata la quinta edizione del Ronde Halloween, l'ultimo rally della stagione a San Marino organizzato dalla Scuderia. Si correrà sulla nuova PS "Valdragone-Serravalle" da ripetere per quattro volte, tra sabato 1 e domenica 2 novembre.

Come da tradizione, il Ronde Halloween fa segnare numeri da record. La gara organizzata dalla Scuderia San Marino, che rappresenta la chiusura della stagione dei rally sul Titano, fa il pieno di iscritti toccando il numero massimo: saranno 137, infatti, gli equipaggi al via. Il Ronde si correrà nel weekend 1-2 novembre sull'unica prova speciale “Valdragone-Serravalle”, da ripetere per quattro volte. Poco più di 7km di pura adrenalina, per uno stage che rappresenta la grande novità dell'edizione 2025. Prima prova in notturna, in programma sabato alle 20.19. Domenica mattina si completerà il tutto, prima dell'arrivo in piazza Bertoldi a Serravalle previsto per le 15.15. Lo scorso anno vinsero Alessandro Gino nel Moderno e Michele Pellegrini nello Storico.

“C’era tanto interesse per la gara, ma non ci aspettavamo di dover chiudere in anticipo le iscrizioni per numero massimo" - ammette il presidente della Scuderia San Marino, Roberto Selva - "È un enorme traguardo che ripaga tutti gli sforzi che stiamo facendo. Si è delineato un elenco iscritti di qualità, con tanti piloti forti e macchine bellissime tra storiche e moderne”.

“Maggior parte del lavoro della Federazione lo fanno le nostre affiliate e in particolare la Scuderia questa volta ha davvero messo in piedi una gara di tutto rispetto" - dice Marco Cavalli, membro del direttivo FAMS - "Il sold-out arrivato prima della chiusura è un segno dell’ottimo lavoro. Noi della Fams siamo sempre attivi e vigili sul discorso di sicurezza e regolamenti, che è molto importante per il corretto svolgimento delle gare”.

Qui il comunicato della Scuderia sulla viabilità e l'Ordinanza di chiusura



