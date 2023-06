ENDURO Boom di partecipanti al Trofeo Enduro KTM Husqvarna GASGAS: in 420 a San Marino Oltre 400 iscritti hanno partecipato al Trofeo Enduro KTM Husqvarna GASGAS che ha vissuto la sua terza tappa a San Marino. Sei prove cronometrate nelle località della Baldasserona, di Galavotto e di Gorgascura.

È uno degli eventi motoristici più importanti a livello nazionale nel mondo dell'Enduro, una gara che sposta oltre 400 riders per tutta l'Italia. Il Trofeo Enduro KTM Husqvarna GASGAS ha fatto tappa a San Marino come terza prova del Campionato Italiano. Diverse prove speciali dislocate per tutta la Repubblica, un percorso di 80km con stage disputati nelle località della Baldasserona, di Galavotto e di Gorgascura. Il sabato invece è stato dedicato al prologo del Crossodromo, quattro giri full gas in stile manche di motocross. Poi le prove cronometrate sotto l'occhio del 5 volte campione del mondo Giovanni Sala – in veste di Track Inspector - prima del rientro al paddock allestito al Multieventi dove si sono svolte le premiazioni con i vincitori delle numerose categorie. Un'organizzazione impeccabile quella del Moto Club Titano che ha ricevuto i complimenti degli addetti ai lavori.

Nel servizio le interviste di Roberto Rossi (Responsabile Trofeo Enduro KTM Husqvarna GASGAS) e Simone Saraceni (Presidente Moto Club Titano)

