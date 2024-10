Bortolotti-Lamborghini: il binomio italiano che domina il DTM Mirko Bortolotti scrive una nuova pagina del motorsport italiano conquistando il campionato tedesco turismo al volante della Lamborghini, 31 anni dopo l'impresa di Larini con l'Alfa Romeo.

La nebbia avvolge il cuore della Germania, ma uno squarcio di luce illumina il circuito della fredda Hockenheim. E' quella giallo fluo della Lamborghini di Mirko Bortolotti che scrive una nuova pagina del motorsport italiano: il 34enne nato a Trento conquista il titolo DTM, il prestigioso campionato tedesco turismo. Una stagione tiratissima, risolta solamente all'ultima gara con il secondo posto di Bortolotti al volante della sua Huracan GT3. Il settimo podio stagionale – con una sola vittoria, ottenuta il round precedente al Red Bull Ring – porta il numero 92 a quota 239 punti in classifica generale, 18 in più del sudafricano Kelvin van der Linde su Audi e 36 del tedesco Maro Engel su Mercedes.

Una vittoria storica per Bortolotti, ancora di più per Lamborghini che non si era mai imposta nel DTM. Un binomio pilota italiano-vettura italiana che mancava addirittura da 31 anni quando, nel 1993, fu Nicola Larini con l'Alfa Romeo a riuscire nell'impresa. Ma erano altri tempi: ora il DTM ha raggiunto livelli altissimi di performance e competizione. Van der Linde ha provato a mettere pressione a Bortolotti portando a casa pole position e gara1 ma l'azzurro ha rimediato nella seconda manche e – complice il 12° posto del rivale – ha festeggiato un titolo meritato, cercato e voluto da tanti anni.

