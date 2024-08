MOTORI Bottalico al Manx Gran Prix: dopo due podi si punta in alto Fresco di 7° titolo Europeo - nonostante un brutto infortunio l'abbia costretto a fermarsi - il pilota sarà, per la terza volta, alla gara su strada dell'Isola di Man, presente in tre categorie.

I titoli non gli mancano di certo, quest'anno però Maurizio Bottalico vuole regalarsi una prima volta. Ossia un successo al Manx Grand Prix dell'Isola di Man, location iconica per le road races, quelle corse a gas aperto per le strade di città e paesini. La specialità del pilota classe '81, alla sua terza partecipazione nell'evento dell'isola adagiata tra Irlanda e Gran Bretagna, in programma tra 18 e 26 agosto.

Nel video le parole del pilota Maurizio Bottalico

