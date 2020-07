FORMULA UNO Bottas in pole, Ferrari non pervenuta

E' di Valtteri Bottas la prima pole position della Fomula Uno post Covid. Sul circuito austriaco di Spielberg, il finlandese ha preceduto di soli 12 millesimi il compagno Hamilton per una prima fila tutta Mercedes.Terzo tempo per Max Verstappen, e quarto l'ottimo Lando Norris con la McLaren. Male le Ferrari, con Charles Leclerc settimo e Sebastian Vettel eliminato in Q2 che sarà costretto a partire undicesimo.



