FORMULA 1 Bottas vince in Turchia, Verstappen torna in testa al mondiale Quarto e quinto posto per Leclerc e Hamilton

Bottas vince in Turchia, Verstappen torna in testa al mondiale.

Il finlandese Bottas ha vinto Gran Premio di Turchia, sedicesima tappa del mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha preceduto le Red Bul di Max Verstappen e Sergio Perez.

Quarto posto per la Ferrari di Leclerc mentre Lewis Hamilton ha concluso la gara in quinta posizione. Bene anche l'altra di Carlos Sainz, partito ultimo e risalito fino all'ottavo posto. Verstappen torna in testa al campionato con 6 punti di vantaggio su Hamilton.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: