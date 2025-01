AFRICA ECO RACE Botturi vince la 2ª tappa dell'Africa Eco Race nelle moto Piloti italiani protagonista nella gara nata sul tracciato della storica Parigi-Dakar.

Botturi vince la 2ª tappa dell'Africa Eco Race nelle moto.

Italia protagonista nelle due ruote. Le moto parlano italiano con tre piloti a chiudere davanti a tutti la seconda tappa dell'Africa Eco Race. La corsa iniziata il 31 dicembre sullo storico tracciato della Dakar, ha visto due successi italiani nelle prime due tappe. Jacopo Cerutti si è aggiudicato la prima frazione, mentre Alessandro Botturi ha conquistato la seconda. La speciale di 357 km da Tarda a Tagounite è stata segnata dalla supremazia italiana.

Il pilota della Yamaha ha concluso la frazione con 2 minuti e 52 secondi di vantaggio su Cerutti e 32 minuti su Francesco Montanari. Un risultato che ha permesso a Botturi di prendere la testa della classifica delle moto con 1 minuto e 57 secondi sull'Aprilia di Cerutti.

In terza posizione il francese Borne a 37 minuti. Costretto al ritiro Pol Tarres, uno dei protagonisti annunciati dell'Africa Eco race, è stato soccorso in elicottero dopo un incidente nel corso della speciale, al pilota di Andorra sono state riscontrare diverse fratture. Tra le auto successo per il francese Benoit Fretin, che si porta anche in testa alla classifica davanti al belga Vroninks e il connazionale Pierre Lafay.

Per quanto riguarda i camion l'olandese Gerrit Zuurmond precede l'Iveco di William De Van Groningen. Nella generale i due olandesi sono staccati da appena un minuto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: