TRIAL GP SAN MARINO Bou in testa in Gara 1 dominata dalla Spagna Toni Bou domina la prima giornata della quarta tappa del mondiale di Trial a San Marino. Dietro di lui altri due spagnoli

Non finisce mai di stupire il 32 volte campione del mondo di specialità Toni Bou. Nella prima giornata della quarta tappa del mondiale TrialGp a San Marino lo spagnolo risulta il migliore davanti a due suoi connazionali Gabriel Marcelli e Jaime Busto. Podio tutto iberico e al quarto posto l'italiano Matteo Grattarola. Nel Trial 2 davanti a tutti il norvegese Sondre Haga, al secondo posto il britannico Jack Peace, completa le prime tre posizione la Spagna con Pablo Suarez. Tripletta della Gran Bretagna nella classe Trial 3. George Hemingway è risultato il pilota con meno errori, secondo posto per Alfie Lampkin e al terzo Jamie Galloway. Prima giornata chiusa con questi verdetti domani la seconda che avrà inizio sempre alle ore 9 con la partenza della Trial 3 poi Trial 2 e la classe regina TrialGp alle 11. Questa mattina accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport di San Marino Teodoro Lonfernini, i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini hanno varcato la soglia del Crossodromo della Baldasserona intorno alle 10. Accolti dal Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini, dal Presidente della Federazione Motoristica sammarinese Paolo Michelotti, le loro Eccellenza hanno visitato l'intera area Paddock ed hanno salutato i maggiori protagonisti del Trial GP. La Reggenza ha fatto i complimenti agli organizzatori per un Mondiale di Trial che torna sul Titano a distanza di 13 anni

Nel servizio l'intervista a Barbara Bollini Capitano di Castello Borgo Maggiore

