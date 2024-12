RALLY Bruno Pelliccioni vice-campione italiano e... campione di sportività Si è chiuso con un secondo posto nel Campionato Italiano Rally Terra Storico la stagione del pilota sammarinese Bruno Pelliccioni, passato alla ribalta dopo un grande gesto di fair play nei confronti dell'amico-rivale Andrea Tonelli.

I due tricolori nel 2020 e 2021, poi un duello continuo con l'amico-rivale Andrea Tonelli per la conquista del Campionato Italiano Terra Storico riservato alle Due Ruote Motrici. Non è bastata una super stagione – condita da 3 podi – per il sammarinese Bruno Pelliccioni, che si è dovuto accontentare di un secondo posto comunque prestigioso. "In ogni gara c'era da metterci di tutto e di più, perciò questo porta tanto divertimento, tanta adrenalina e fa piacere questa cosa perché comunque lo facciamo per divertirci" - ha detto Pelliccioni - "Il rammarico c'è perché comunque all'ultima gara chi vinceva, vinceva il campionato ed eravamo agguerriti. È stata una lotta fino alla fine, purtroppo io ho avuto un problema meccanico che mi ha fatto perdere un paio di minuti ed è stato fatale. Vincere un campionato comunque fa sempre piacere anche per dare lustro alla nostra San Marino ma va bene lo stesso".

Pelliccioni non avrà vinto il titolo ma si è certamente guadagnato il rispetto in eterno da parte dei “colleghi” piloti, in particolar modo dallo stesso Tonelli. Al Rally del Brunello Storico, infatti, il pilota emiliano ha approfittato del gran gesto di fair play per festeggiare il terzo campionato di fila: "C'è stato questo episodio dove lui ha avuto un problema al radiatore alla fine della prima tappa e, dato che siamo amici, avendolo come pezzo di ricambio nel mio furgone, mi sono sentito di darglielo perché comunque la sportività non deve mai venire a meno. Questa cosa ha fatto sì che lui è ripartito per potersela giocare fino in fondo".

Campione di sportività, dunque. Tra le gare da ricordare in questo 2024 - oltre alla rimonta del Brunello - anche il podio ottenuto lo scorso giugno al San Marino, nel rally di casa e da sempre una gara speciale. "Essendo la gara di casa ci teniamo veramente tanto a fare sempre bene perché qui ti conoscono, hai tanti amici che ti aspettano a bordo strada e soprattutto siamo di casa appunto, abbiamo un pizzico di vantaggio perché conosciamo le strade e fino all'ultima prova eravamo in testa poi come sempre la sorte non mi ha aiutato, abbiamo forato e siamo passati da primi a terzi".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: