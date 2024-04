MOTORI Brutta caduta per Andrea Dovizioso, trasportato in elisoccorso in Ospedale Il pilota romagnolo si stava alleando in una pista di motocross

Brutta caduta per Andrea Dovizioso, trasportato in elisoccorso in Ospedale.

Andrea Dovizioso è caduto con la sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. L'ex campione del mondo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Careggi. Secondo le prime ricostruzioni l'incidente sarebbe accaduto in tarda mattinata. Il pilota romagnolo non è in pericolo di vita.

