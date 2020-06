MOTOCROSS Brutta caduta per Dovizioso, clavicola fratturata Il pilota della Ducati sarà operato questa sera a Modena

Andrea Dovizioso è stato protagonista di una brutta caduta mentre stava partecipando alla prima prova del campionato regionale di Motocross sul tracciato dei "Monti Coralli" a Faenza. Il pilota della Ducati si è fratturato la clavicola sinistra e verrà sottoposto ad un intervento chirurgico questa sera a Modena, per accorciare i tempi di recupero in vista dell’inizio del Mondiale in programma il 19 luglio a Jerez.



