BRYAN TOCCACELI "Bryan la corsa di una vita" su San Marino RTV Lunedì 10 ottobre ore 21.30 il docufilm realizzato da Jacopo Semprini in onda su San Marino RTV

La prima cosa che viene insegnata ad un giornalista è quella di eseguire il proprio mestiere possibilmente senza farsi intaccare da sentimenti ed emozioni. L'eccezione che conferma la regola, Bryan Toccaceli. Sarebbe stata la stessa cosa se al suo posto ci fosse stato un altro? No. Perchè? Perchè il filo conduttore del docufilm di Jacopo Semprini è la forza, la tenacia, la capacità di reazione, la supremazia del sorriso sul dolore che, almeno nella mia professione di giornalista, ho visto solo nei suoi occhi e per trasmissione diretta in quelli della sua straordinaria famiglia. Il docufilm si chiude con la domanda del regista al pilota: “Ti rendi conto di aver fatto qualcosa di straordinario?”. Risposta: “No, normale, chiunque l'avrebbe fatto”. Questo è Bryan, la sua umiltà, il suo accettare una nuova vita diversa dalla precedente, per uno della sua immensa grandezza, risulta tutto normale. Ho seguito quasi tutte le fasi del dopo primo maggio 2018, e dopo aver visualizzato questo straordinario documento, che molti di voi sono riusciti già a vedere nell'anteprima al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, posso affermare senza alcun margine di errore, che lunedì 10 ottobre ore 21.30 dovreste trovare 40 minuti del vostro tempo per dare un'occhiata a questo eccezionale mix di vita di questo ragazzo, prima e dopo l'incidente, che ne ha segnato l'esistenza. La comunità sammarinese e non solo, forse mai come per questo doloroso evento, ha mostrato un enorme capacità umana e solidale. "Bryan la corsa di una vita", docufilm che potrete apprezzare lunedì 10 ottobre ore 21.30 su San Marino RTV.

