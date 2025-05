INCIDENTE Bryan Toccaceli: "Sono passati 7 anni da quel giorno che ha cambiato tutto"

Con un post sui suoi canali social Bryan Toccaceli ricorda il grave incidente di cui è stato vittima proprio 7 anni fa sul circuito della Baldasserona.

"Sono passati 7 anni da quel giorno che ha cambiato tutto. 7 anni fa la mia vita ha preso una direzione inaspettata, togliendomi tutto quello che per me in quel momento era tutto! Non è stato facile, ci sono stati momenti bui, dolore e sfide continue. Ma oggi, con anche l'aiuto dei miei amici e familiari sto affrontando la mia vita con il sorriso! Grazie a tutti"





