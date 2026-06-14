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Bulega: "Futuro in MotoGP? Stiamo lavorando per fare il salto"

In attesa di passare nel Motomondiale - dove lo attenderebbe il team VR46 - l'emiliano continua a dominare la Superbike: "Sentivo il calore del pubblico di Misano e ho cercato di dare quel qualcosa in più".

14 giu 2026

Nicolò Bulega prosegue nella sua striscia perfetta e fa tripletta pure nel GP dell'Emilia-Romagna, vincendo una Gara 2 nella quale Lecuona riesce a impensierirlo solo nel primo giro: "Sono molto contento. Ieri e anche oggi Iker è partito un po' meglio di me, però dopo qualche curva sono riuscito a passarlo, a fare il mio ritmo. Bellissimo, sentivo il calore del pubblico qua a Misano, quindi ho cercato di dare quel qualcosa in più che alla fine ci voleva e sono molto contento".

L'ascesa di Bulega, salvo sorprese, proseguirà in MotoGP, dove il suo passaggio al team Ducati VR46, a partire dalla prossima stagione, sembra cosa fatta: "Ancora non possiamo dire niente - dice - stiamo cercando di fare il salto, ma ancora non è niente di scontato, niente di ufficiale. Quindi vediamo, ci stiamo lavorando".

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