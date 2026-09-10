MOTOGP Bulega in MotoGP nel 2027 con VR46: “Arrivare qui è un sogno” Il pilota Ducati residente a San Marino lascia il WorldSBK per la classe regina: “Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro”

Bulega in MotoGP nel 2027 con VR46: “Arrivare qui è un sogno”.

Nicolò Bulega correrà in MotoGP nel 2027 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il pilota italiano residente a San Marino, protagonista nel WorldSBK con Ducati, completerà la formazione della squadra di Tavullia accanto a Fermín Aldeguer e salirà in sella a una Ducati Desmosedici GP. Per Bulega si tratta di un ritorno alle origini: i suoi primi passi nel paddock del Motomondiale risalgono infatti al 2015 proprio con il VR46 Racing Team. Dopo le esperienze in Moto3 e Moto2, il pilota emiliano è passato alle derivate di serie, vincendo il titolo WorldSSP nel 2023 e chiudendo da vicecampione WorldSBK nel 2024 e nel 2025. Nel 2026 è leader del campionato con 26 vittorie nelle prime 27 gare disputate.

“Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro”, ha dichiarato Bulega. “Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po’ più di tempo e ho fatto un percorso un po’ diverso da quello consueto. È sicuramente molto bello e sono orgoglioso”. Il pilota non vuole però fissare traguardi immediati: “Ora non voglio darmi degli obiettivi, vorrei provare a far bene, voglio pensare gara per gara, soprattutto all’inizio, e cercare di fare il meglio possibile”.

Soddisfatto il team director Alessio Salucci: “Lo vedo pronto ad affrontare questa nuova avventura con grande maturità e consapevolezza. Siamo molto orgogliosi di averlo in squadra con noi”. Per il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, “riteniamo che sia arrivato il momento giusto per affrontare questa nuova sfida”. Secondo Dall’Igna, il VR46 Racing Team sarà “l’ambiente ideale per accompagnarlo nel suo percorso di adattamento alla MotoGP”. Anche il team manager Pablo Nieto sottolinea il percorso del pilota italiano: “Non ha avuto sempre un percorso facile, ma sta dominando un campionato come il WorldSBK; ha dato prova di meritare un posto in MotoGP”.



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