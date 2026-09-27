SUPERBIKE Bulega, un trionfo annunciato: a Cremona vince il Mondiale Superbike All'italiano della Ducati bastano tre secondi posti in Lombardia per chiudere con due weekend d'anticipo. Fin qui aveva vinto tutte le gare tranne una

Bulega, un trionfo annunciato: a Cremona vince il Mondiale Superbike.

Una stagione dominata, dall'inizio alla fine, anzi, alla fine non c'è neanche stato bisogno di arrivarci per avere il verdetto: Nicolò Bulega vince il Mondiale di Superbike, con due gran premi d'anticipo e oltre 130 punti di vantaggio - per il momento - sul compagno Iker Lekuona. All'emiliano basta il secondo posto in gara-2 a Cremona, proprio dietro a Lecuona, per chiudere il discorso. La vittoria su suolo italiano rende ancora più tricolore il suo successo, arrivato in sella alla Ducati.

Il binomio azzurro, anzi, rosso, ha spazzato via la concorrenza sin da subito: tra il gp di Phillip Iland, a febbraio, e quello di Magny-Cours, a inizio settembre, moto e pilota avevano lasciato agli avversari (sempre a Lecuona) la sola gara-1 del Gp del Regno Unito, a luglio. Allo spagnolo non è bastato l'exploit di Cremona, in cui si è preso Superpole, gara-1, gara Superpole e gara-2, il divario era già più un abisso, che un distacco.

Bulega, che aveva già conquistato il Mondiale Supersport nel 2023, diventa il secondo italiano capace di vincere quello di Superbike, dopo Max Biaggi, campione nel 2010 e nel 2012. E adesso lo attende il salto in MotoGp, sempre su una Ducati, stavolta quella del VR46 Racing Team, dove affiancherà Fermin Aldeguer.

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